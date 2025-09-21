Юный краш россиянок Ваня Дмитриенко увеличил свой гонорар на волне популярности

19-летний певец Ваня Дмитриенко поднял цену на корпоративы. Теперь пригласить исполнителя хита «Венера-Юпитер» на мероприятие можно за 5 миллионов рублей, сообщает Life.ru со сслыкой на telegram-канал SHOT.

За последний год ролики с концертов Вани Дмитриенко заполонили сеть, а сам артист стал одним из самых обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе и даже получил звание юного краша россиянок. Ранее выступления молодого певца оценивались в 3 миллиона рублей, а сейчас, по данным источника, исполнитель повысил стоимость до 5 миллионов.

Кроме того, у музыканта есть ряд требований для организаторов. В частности, Дмитриенко выступает только со своими артистами, передвигается на автобусе Mercedes, а на площадке для всех членов команды просит подготовить три варианта обеда: мясной, диетический и сбалансированный.

При этом билеты на два сольных концерта исполнителя, которые пройдут в ноябре, уже почти разобрали. За выступления певец сможет заработать 56 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что у Вани появился дополнительный источник дохода. Недавно молодой человек открыл ресторан «Орбита» в историческом особняке Гончаровых-Филипповых. Только на аренду зала артист ежемесячно тратит около миллиона рублей.