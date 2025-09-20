Повсюду винтажные люстры и антиквариат: сколько Ваня Дмитриенко потратил на открытие ресторана

19-летний Ваня Дмитриенко вложил в свой ресторан уже больше миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Звездач».

В сентябре этого года исполнитель хита «Настоящая» открыл бар «Орбита» в историческом особняке на Яузской. Журналисты выяснили, во сколько молодому артисту обошелся ресторанный бизнес.

Только на аренду зала в особняке Гончаровых-Филипповых Дмитриенко тратит чуть больше миллиона рублей ежемесячно. Пространство оформлено винтажной мебелью: люстрами от 160 тысяч, антикварными зеркалами и сервантами, стоимостью от 70 тысяч.

Кроме того, повсюду висят современные картины, которые доступны для покупки всем гостям заведения. Минимальная цена за такую работу — 10 тысяч рублей.

Ресторан станет дополнительным источником дохода для Вани, учитывая, что его основной заработок — это выступления. Стало известно, что за два сольных концерта, которые пройдут в ноябре, музыкант заработает 56 миллионов рублей.

