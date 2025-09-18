Певец Ваня Дмитриенко заработает 56 млн рублей за два концерта в Москве

Певец Ваня Дмитриенко заработает более 56 млн рублей за два масштабных концерта, которые пройдут 6 и 7 ноября в Москве.

Как сообщает Telegram-канал «Звездач», 19-летний исполнитель хита «Венера-Юпитера» даст два сольных концерта в Москве. Зал вмещает до 14 тыс. человек, а стоимость билетов на выступление Вани варьируется от двух до 85 тыс. рублей.

Организаторы концерта собираются заработать за одно выступление Вани более 28 млн рублей, а за два — свыше 56 млн рублей.

Ранее Ваня Дмитриенко назвал любовь главной причиной своего успеха. Недавно артист начал встречаться с дочкой Юлии Пересильд Анной. Девушка уже появилась в одном из клипов певца.

