Опубликовано 03 сентября 2025, 12:46
Юная жена 50-летнего режиссера Марка Горобца стала студенткой ВШЭ

© Starface.ru

Юная жена 50-летнего режиссера Марка Горобца стала студенткой ВШЭ. Александрина Олексюк рассказала о предстоящем обучении в соцсети.

В личном блоге актрисы появилось фото со студенческим билетом. Она позировала с корзиной цветов и улыбалась, не скрывая радости от предстоящего обучения.

Александрина зачислена на первый курс в ВШЭ. По ее словам, она давно мечтала стать студенткой данного заведения.

«Были сомнения, переживания, поиски лучшего места, но я здесь и этому рада! Пришла за новыми знаниями и свершениями, надеюсь на лучший результат. Поздравляю всех причастных с праздником», — высказалась знаменитость.

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее Александрина дала интервью сайту «Страсти» и рассказала о съемках в кино, вещем сне и браке с Марком Горобцом.

Также сообщалось, что 25-летнюю Стефанию Маликову приняли за маму брата Марка на школьной линейке.

