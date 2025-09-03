Юная жена 50-летнего режиссера Марка Горобца стала студенткой ВШЭ. Александрина Олексюк рассказала о предстоящем обучении в соцсети.

В личном блоге актрисы появилось фото со студенческим билетом. Она позировала с корзиной цветов и улыбалась, не скрывая радости от предстоящего обучения.

Александрина зачислена на первый курс в ВШЭ. По ее словам, она давно мечтала стать студенткой данного заведения.

«Были сомнения, переживания, поиски лучшего места, но я здесь и этому рада! Пришла за новыми знаниями и свершениями, надеюсь на лучший результат. Поздравляю всех причастных с праздником», — высказалась знаменитость.