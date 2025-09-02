25-летнюю Стефанию Маликову приняли за маму брата Марка на школьной линейке. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

В Сети появились фото со школьной линейки: семейство Маликовых проводило Марка в первый класс. На снимках запечатлены певец с супругой, их сын и старшая дочь Стефания. По информации источника, некоторые родители приняли жену Дмитрия не за маму Марка, а бабушку, что вызвало недовольство у Елены. Она еще сильнее разозлилась, когда узнала, что Стефанию спросили, во сколько родила Марка.

«Какая молодая мама у вашего мальчика. Это же во сколько она его родила?» — обратились родители к Елене.

К слову, спустя время жене Дмитрия принесли извинения, и она успокоилась.

