«Я сталкивалась с несправедливостью»: Александрина Олексюк о съемках в кино, вещем сне и браке с Марком Горобцом
Александрина Олексюк снималась в комедиях «Против всех», «Елки-10», «О чем говорят мужчины», но первый успех в кино пришел к ней в 17 лет. В 2024 году вышел полнометражный фильм «Тур с Иванушками», где актриса сыграла одну из главных ролей, а ее коллегами по площадке стали Агата Муцениеце, Роман Курцын и группа «Иванушки International».
На сегодняшний день Олексюк продолжает сниматься в кино и примерять на себя новые роли. В 2025 году у нее запланировано несколько премьер, среди которых семейная комедия СТС «Осторожно, люди!».
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Александрина рассказала о профессиональных принципах, поступлении в вуз, вспомнила о съемках с Даней Милохиным и хейте от ровесников. А также поделилась подробностями брака с режиссером Марком Горобцом, с которым познакомилась на съемках «Тура с Иванушками».
Александрина, совсем скоро состоится премьера комедии СТС «Осторожно, люди!» с Вашим участием. Расскажите, чем запомнились съемки и что для Вас было самым трудным?
Для меня сериал «Осторожно, люди!» необычен тем, что у нас было два режиссера. Я за свою практику сталкиваюсь с подобным впервые. Это было не то чтобы трудно, больше даже интересно. Необходимо совместить работу с каждым и сделать так, чтобы съемочный процесс был максимально продуктивным.
Комедия расскажет об инопланетянине, который поселился в теле преподавателя филфака. А Вы верите в мистику, случались ли с Вами какие-то необъяснимые вещи? Вы суеверны?
Я человек не суеверный, но со мной случалось несколько мистических вещей. Когда мне было лет 10-11, то мне на протяжении года снился один и тот же сон. Он заключался в том, что мы с мамой находимся на турбазе, в небольшом деревянном доме. Я поднимаюсь на второй этаж в момент, когда нам надо уже уезжать и запаковывать вещи. А там лестница спроектирована так, что со второго этажа виден первый. Я услышала, как мама попросила меня сбросить вещь, но не назвала, что конкретно нужно. Я взяла что-то с кровати и со второго этажа сбросила на первый.
Спустя год у меня родилась сестра, и на ее первый день рождения мы поехали на турбазу. Когда мы собирались уезжать, я поднялась на второй этаж, и снизу мама мне крикнула: «Саш, а сбрось мишку Насти». Это любимая игрушка сестры, и, конечно, я выполнила просьбу. В тот момент я вспомнила свой сон. Меня он сильно удивил, и я до сих пор об этом часто вспоминаю и рассказываю всем! Невероятная история!
В детстве я не играла с этим медведем, а Настя его сразу полюбила. До ее рождения мы не помнили про игрушку, она лежала в шкафу. Удивительно, ведь на тот момент я еще не знала, что у меня будет сестренка.
В основе сериала лежит история про людей, которые «эксплуатируют друг друга не по назначению». А часто ли Вы сталкиваетесь с несправедливостью в свой адрес? Разочаровывались ли Вы когда-то в близких?
Да, конечно, я сталкивалась с несправедливостью, как и любой человек. Я стараюсь забывать эти моменты и, если честно, сейчас уже и не вспомню последний случай. Я не думаю о негативе.
Александрина, Вы с детства снимаетесь. Расскажите, почему решили связать жизнь с публичной профессией? Когда съемки стали больше, чем просто хобби?
Не могу сказать, что снимаюсь с детства, потому что впервые попала на съемочную площадку в 15 лет. Для меня всегда это было серьезным занятием.
Вообще, в мир кино я попала благодаря маме. Однажды она предложила мне сходить на мастер-класс кастинг-директора. Тогда все и началось!
Вы как-то обмолвились, что готовы играть отрицательных персонажей, примерить образ жертвы убийцы и сняться в гробу — это то, от чего многие актеры отказываются. А какие стоп-факторы в профессии есть у Вас?
Мой стоп-фактор — обнаженная съемка.
Готовы набрать вес ради роли, как это делала Саша Бортич, или сниматься в постельных сценах?
Для меня решение по поводу изменения внешности зависит от материала, от того, насколько проект интересен. Если мне нравится то, что я вижу, то, конечно, готова сделать многое!
Насчет постельных сцен — все, опять же, зависит от материала и от того, как они написаны.
Публика видела Вас и в рекламе маркетплейса, и в кино. А как ровесники, друзья отреагировали на Вашу популярность, не было зависти с их стороны? Подростки, порой, бывают жестоки…
Если говорить о подростках, то мнения разделились. Кому-то очень не нравилось то, чем я занимаюсь. Я даже столкнулась с хейтом. Кто-то отнесся к этому нейтрально, а кто-то, наоборот, поддержал меня.
А как Вы сами относились к своей популярности, когда были младше? Насколько Вы были готовы к медийности, и трудно ли ее было совмещать с учебой?
Когда я была младше, то относилась к своей медийности достаточно спокойно. Она вызывала только улыбку на лице. А насчет учебы — совмещать было несложно.
В 2021 году в Вашем родном городе снимался проект «Блогеры и дороги». Тогда Вы провели экскурсию Дане Милохину и всей съемочной площадке по заброшенной фабрике. Расскажите, как удалось стать частью шоу? Как считаете, почему сюжет с Вашим участием так и не вышел?
Стать частью шоу мне удалось благодаря своей находчивости. Я подошла к человеку из команды и предложила провести им экскурсию, и эта идея всем понравилась.
Я уверена, что в картинах подобного плана многие сцены и интересные моменты вырезаются, потому что важно сохранить динамику и хронометраж.
Какое впечатление на Вас произвел Даня Милохин? Общались ли Вы после съемок?
Даня произвел самое положительное впечатление. Я считаю его очень позитивным и светлым человеком. Нет, после съемок у нас не было необходимости в общении.
В фильме «Тур с Иванушками» Вы сыграли трудного подростка. А каким подростком Вы были в реальной жизни, могли сбежать от семьи как Ваша героиня? Какие у Вас отношения с семьей?
Не могу сказать, что я была трудным подростком. А отношения с семьей у меня хорошие и теплые.
Благодаря «Туру с Иванушками» Вы познакомились с мужем, режиссером фильма Марком Горобцом. Насколько тяжело Вам далось решение рассказать об отношениях с Марком, наверняка, Вы предвидели хейт и обсуждения в Сети?
Для меня было большой радостью рассказать поклонникам о свадьбе и предложении Марка, а не чем-то трудным.
Судя по Вашим фото, Вы с мужем на одной волне. Как Вам удалось добиться такой гармонии в отношениях?
Мы просто любим друг друга!
Обсуждаете ли Вы с Марком работу, роли?
Конечно, мы обсуждаем с мужем творческие проекты.
Александрина, Вы рассказывали, что собираетесь поступать в театральный институт. На какое учебное заведение пал выбор? Вы проходили вступительные испытания в этом году или отложили учебу на поздний срок?
Да, я проходила вступительные испытания в этом году. Для будущей учебы я выбрала Высшую школу экономики. Сейчас у них есть институт кино, и я поступила на актерский факультет. Чему очень рада!
Как Вы считаете, нужно ли актеру профильное образование?
Да, я считаю, что для актера профильное образование является только плюсом и помощью в дальнейшей работе!
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Сильная любовь и увлечение делом, которым я занимаюсь.