«Я сталкивалась с несправедливостью»: Александрина Олексюк о съемках в кино, вещем сне и браке с Марком Горобцом

Александрина Олексюк снималась в комедиях «Против всех», «Елки-10», «О чем говорят мужчины», но первый успех в кино пришел к ней в 17 лет. В 2024 году вышел полнометражный фильм «Тур с Иванушками», где актриса сыграла одну из главных ролей, а ее коллегами по площадке стали Агата Муцениеце, Роман Курцын и группа «Иванушки International».

На сегодняшний день Олексюк продолжает сниматься в кино и примерять на себя новые роли. В 2025 году у нее запланировано несколько премьер, среди которых семейная комедия СТС «Осторожно, люди!».

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Александрина рассказала о профессиональных принципах, поступлении в вуз, вспомнила о съемках с Даней Милохиным и хейте от ровесников. А также поделилась подробностями брака с режиссером Марком Горобцом, с которым познакомилась на съемках «Тура с Иванушками».

Александрина, совсем скоро состоится премьера комедии СТС «Осторожно, люди!» с Вашим участием. Расскажите, чем запомнились съемки и что для Вас было самым трудным?

Для меня сериал «Осторожно, люди!» необычен тем, что у нас было два режиссера. Я за свою практику сталкиваюсь с подобным впервые. Это было не то чтобы трудно, больше даже интересно. Необходимо совместить работу с каждым и сделать так, чтобы съемочный процесс был максимально продуктивным.

Комедия расскажет об инопланетянине, который поселился в теле преподавателя филфака. А Вы верите в мистику, случались ли с Вами какие-то необъяснимые вещи? Вы суеверны?

Я человек не суеверный, но со мной случалось несколько мистических вещей. Когда мне было лет 10-11, то мне на протяжении года снился один и тот же сон. Он заключался в том, что мы с мамой находимся на турбазе, в небольшом деревянном доме. Я поднимаюсь на второй этаж в момент, когда нам надо уже уезжать и запаковывать вещи. А там лестница спроектирована так, что со второго этажа виден первый. Я услышала, как мама попросила меня сбросить вещь, но не назвала, что конкретно нужно. Я взяла что-то с кровати и со второго этажа сбросила на первый.

Спустя год у меня родилась сестра, и на ее первый день рождения мы поехали на турбазу. Когда мы собирались уезжать, я поднялась на второй этаж, и снизу мама мне крикнула: «Саш, а сбрось мишку Насти». Это любимая игрушка сестры, и, конечно, я выполнила просьбу. В тот момент я вспомнила свой сон. Меня он сильно удивил, и я до сих пор об этом часто вспоминаю и рассказываю всем! Невероятная история!

В детстве я не играла с этим медведем, а Настя его сразу полюбила. До ее рождения мы не помнили про игрушку, она лежала в шкафу. Удивительно, ведь на тот момент я еще не знала, что у меня будет сестренка.

В основе сериала лежит история про людей, которые «эксплуатируют друг друга не по назначению». А часто ли Вы сталкиваетесь с несправедливостью в свой адрес? Разочаровывались ли Вы когда-то в близких?

Да, конечно, я сталкивалась с несправедливостью, как и любой человек. Я стараюсь забывать эти моменты и, если честно, сейчас уже и не вспомню последний случай. Я не думаю о негативе.