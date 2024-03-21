Юная возлюбленная Алексея Учителя впервые появилась на публике с дочкой от него

Юная возлюбленная Алексея Учителя впервые появилась на публике с ребенком от него. Об этом сообщает издание The Voice.

72-летний режиссер состоит в отношениях со студенткой Софьей Мелединой. Пара скрывает не только подробности романа, но и ребенка, который родился 2,5 года назад.

В марте 2024 года в Москве состоялась премьера фильма «Летучий корабль», который снял сын Алексея. Как выяснилось, Софья тайно пришла на мероприятие. Избранница Учителя попыталась остаться незамеченной. Она не вышла на красную дорожку, обошла стороной прессу и заняла свое место в зале. Меледина появилась в кинотеатре вместе с маленькой дочкой.

Ранее режиссер Алексей Учитель впервые заявил, что гордится 31-летним сыном Ильей. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось о том, что Леонид Ярмольник вспомнил о последнем разговоре с Александром Ширвиндтом и его женой.