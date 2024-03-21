Актер Леонид Ярмольник вспомнил о последнем разговоре с Ширвиндтом и его женой

Леонид Ярмольник вспомнил о последнем разговоре с Александром Ширвиндтом и его женой. Об этом сообщает THзвезды.

В марте 2024 года стало известно о смерти Александра Ширвиндта. За несколько дней до его кончины в Сети появилось интервью Ярмольника, в котором он рассказал о тяжелом состоянии коллеги. У Леонида был праздник, однако из-за плохого самочувствия Ширвиндт не смог лично встретиться с товарищем: он связался с ним и поздравил по видеосвязи.

«Я тут недавно разговаривал с женой Александра Анатольевича Ширвиндта, когда он не очень хорошо себя чувствовал. И вот Наташа рассказала мне, что несколько дней назад они вспомнили, что уже ровно 66 лет, как официально расписались», — рассказал актер.

Супруги решили отметить годовщину на даче. В откровенной беседе жена Александра поинтересовалась: не жалеет ли он, что связал с ней жизнь. Не задумываясь, Ширвиндт дал отрицательный ответ.

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