Режиссер Алексей Учитель впервые заявил, что гордится 31-летним сыном Ильей

Режиссер Алексей Учитель на премьере сказки «Летучий корабль» заявил о гордости за сына Илью. Тот выступил режиссером картины «Летучий корабль», премьера которого состоялась 19 марта в киноцентре «Октябрь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Алексей Учитель произнес со сцены: «Впервые скажу, что горжусь своим сыном».

Он рассказал, что на съемочной площадке во время работы сына всегда царит прекрасное настроение.

«То, что он сумел все это поднять и с блестящим грандиозным актерским ансамблем найти не то, чтобы общий язык, у них у всех горели глаза. И то, что получилось на экране, я надеюсь, это понравится и вам. Мне кажется, он молодец», - похвалил 31-летнего Илью Учителя отец.