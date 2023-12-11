Юмористка Складчикова рассказала о наличии сценария в шоу «Битва экстрасенсов»

Юмористка Виктория Складчикова раскрыла секреты шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. По ее словам, к каждому выпуску программы пишется отдельный сценарий.

«Я даже знаю людей, которые работают там редакторами. И которые мне прям рассказали, что это все сценарий», — заявила Складчикова в подкасте KuJi Podcast, доступном на YouTube.

При этом комикесса призналась, что периодически смотрит новые выпуски телепроекта и все выглядит очень правдоподобно.

Ранее мы писали, что Братья Шепсы поругались в эфире из-за приглашения на одно и то же шоу. Олег и Александр Шепсы вступили в словесную перепалку в последнем выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В конце программы ведущий Марат Башаров рассказал, что братьев пригласили в «Шоу Воли». Однако эта новость не понравилась старшему брату Александру.

Кроме того, сообщалось, что ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Марат Башаров заявил о наличии у него экстрасенсорных способностей. Однако развивать их у себя он не планирует.