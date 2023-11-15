Телеведущий Марат Башаров заявил, что у него есть экстрасенсорные способности

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Марат Башаров заявил, что не лишен экстрасенсорных способностей. Однако развивать их у себя он не планирует.

Победитель 14 сезона шоу Александр Шепс рассказывал, что у Башарова есть экстрасенсорные способности. Марат Башаров не стал опровергать слова мага.

«Спасибо, приятно услышать от такого великого экстрасенса и мага такие слова. Бывает, что и у меня какие-то видения появляются и сбываются. Думаю, я не лишен способностей. Но развивать их я не буду», — сказал он в интервью изданию Voice.

Башаров добавил, что его новая избранница, актриса Ася Борисова хорошо относится к передаче. Каждый раз после съемок она спрашивает Марата, как все прошло.

Все домашние Башарова смотрят телешоу, а затем обсуждают увиденное дома.

«И мне, конечно же, приятно, что они обсуждают не только то, как какой-то из экстрасенсов прошел испытание, но и то, как я провел эту программу», — заключил телеведущий.

Ранее Башаров заявил, что новой возлюбленной «по барабану» на его прошлое. Марат и Анастасия уже несколько месяцев живут вместе.