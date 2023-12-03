«Корону не забудь поднять»: Шепсы разругались в прямом эфире

Братья Шепсы поругались в эфире из-за приглашения на одно и то же шоу, об этом сообщает 63.ru.

Олег и Александр Шепсы вступили в словесную перепалку в последнем выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В конце программы Марат Башаров рассказал, что братьев пригласили в «Шоу Воли». Однако эта новость не понравилась старшему брату Александру.

«Если идет он, то не иду я. Я поставил ультиматум», - заявил он.

Олег не стал молчать и в эфире шоу ответил брату.

«Корону не забудь поднять. У тебя что-то упало! Я бы тебе больше сказал, если б не камеры», - рассказал Шепс-младший.

Братья Шепсы регулярно ругаются на телепроекте. Так, несколько месяцев назад они не могли договориться, кто из них первым пойдет на испытание. Тогда Александр Шепс после истерики покинул съемочную площадку.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Марат Башаров заявил, что у него есть экстрасенсорные способности. Об этом ему рассказал Александр Шепс. Башаров хотя и подтвердил наличие способностей, заявил, что развивать их не собирается.