Юмористка Надежда Сысоева ответила на вопрос о романе с Тимуром Батрутдиновым. Надежда рассказала, что ее связывает с коллегой, в соцсети.

Поклонники юмористки считают, что она и Тимур подходят друг другу и были бы хорошей парой. Сысоева не отрицает, что ей приятно общаться с коллегой, но при этом опровергла романтические отношения между ними.

«С Тимуром мы только друзья и коллеги. Между нами никогда не было романтических отношений, но они всегда были очень теплыми», — высказалась знаменитость.

Надежда считает Тимура веселым и добрым человеком. Юмористка пожелала коллеге, который уже давно находится в статусе холостяка, найти свою любовь.

Напомним, в прошлом году Надежда рассталась с Сашей Стоуном.

Ранее Надежда Сысоева раскрыла, что ее возлюбленный должен быть похож на Юру Борисова. По словам юмористки, у нее есть предпочтения не только по внешности будущего избранника, но и по его увлечениям. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что старшая дочь певца Леонида Агутина Полина тайно вышла замуж за француза.