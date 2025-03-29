«Как Юра Борисов»: Надежда Сысоева описала, каким должен быть ее возлюбленный

Надежда Сысоева раскрыла, каким должен быть возлюбленный, сравнив его с Юрой Борисовым.

40-летняя юмористка призналась, что у нее есть представление о том, каким должен быть ее бойфренд. Сысоева рассказала о своем идеале мужчины, с которым она хотела бы построить семью. Девушка рассказала, что в заметках телефона подробно прописывает внешность, характер и даже увлечения потенциального избранника.

По словам Надежды, ее возлюбленный должен быть высоким со спортивным телосложением, чтобы любил посещать тренажерный зал вместе с девушкой, путешествовать, играть в баскетбол. Также Сысоева подчеркнула, что избранник должен подружиться с ее собакой и даже иногда выгуливать.

Кроме того, юмористке важно, чтобы парень был внимательным и чувствительным по отношению к ней.

«Самый главный пункт: щедрый на эмоции и чувства, щедрый материально. Всегда предлагает мне свою помощь, сильный душой и телом, берет на себя ответственность, не поддается соблазнам, правильные семейные ценности, верный, духовный, ходит в храм, верит в Боженьку, как я... Как Юра Борисов, который своей жене платьишко поправил», — разоткровенничалась Сысоева в шоу «Подружки».

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