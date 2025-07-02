Старшая дочь певца Леонида Агутина Полина тайно вышла замуж за француза

Старшая дочь певца Леонида Агутина тайно вышла замуж за француза. Об этом сообщает Kp.ru.

В беседе с журналистами Николай Агутин раскрыл радостную новость: 29-летняя внучка Полина вышла замуж. Артист не стал уточнять подробностей торжества. Известно лишь то, что пара живет в Англии.

Теперь, по словам Николая, все семейство ждет прибавления после того, как Леонид подарил дочке квартиру.

«Я думаю теперь, когда у ребят есть своя квартира, когда они будут больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся. Сын у меня молодец, он создает всем условия, чтобы его дети старались жить по-человечески. Так что будем ждать внуков, а там уж как Бог решит», — высказался Агутин.

Напомним, Полина — внебрачная дочь Леонида. Ее мама Мария Воробьева познакомилась с музыкантом в 90-х в Париже. Их отношения не были долгими. После расставания балерина вместе с дочкой уехала в Италию.

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