Юмористка Екатерина Варнава села на шпагат с 85-летней пенсионеркой на премии. Об этом сообщает портал 74.ru.

В Челябинске состоялась Народная премия, во время которой награждали лучшие компании года. Ведущими мероприятия стали Андрей Малахов и Екатерина Варнава.

В беседе с журналистами юмористка заявила, что у нее «адски болят ноги». Как выяснилось, премия была настолько насыщенной, что у Варнава работала без отдыха. Кроме того, во время торжества Екатерина продемонстрировала свою спортивную подготовку. Малахов поинтересовался, сможет ли она сесть на шпагат на глазах у публики. Юмористка не растерялась и показала свою растяжку. Также на шпагат села 85-летняя пенсионерка, которая находилась в этот момент на сцене.

«Почему меня все время берут на слабо? Мне кажется, у нас образовался дуэт, и теперь мы можем гастролировать», — высказалась Екатерина.

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