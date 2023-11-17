Екатерина Варнава публично назвала неудачником уехавшего в США бывшего мужа. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялся турнир по спортивным бальным танцам, который организовала супруга рэпера Мота. Многие звезды шоу-бизнеса посетили мероприятие в знак поддержки Марии Мельниковой. Екатерина Варнава, которая ранее занималась танцами, пришла на торжество в числе первых.

Для выхода в свет юмористка выбрала брючный костюм, белую блузку и шпильки. Наряд подчеркнул стройность Варнавы, которую уже несколько месяцев подозревают в беременности.

По информации источника, артистка находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. Внезапно Екатерина упомянула экс-супруга Александра Молочникова, назвав его неудачником из-за переезда в США.

Также мероприятие посетили продюсер Яна Рудковская и телеведущая Регина Тодоренко.

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