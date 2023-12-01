«Мне тяжело»: 44-летняя Боня рассталась с молодым ухажером

44-летняя модель Виктория Боня улетела от молодого избранника в Дубай. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Не так давно Виктория рассекретила своего избранника. Им оказался бизнесмен Руслан Гасанов. Предприниматель младше телеведущей на 14 лет. Однако разница в возрасте не стала преградой для их отношений. В одном интервью Боня сообщила, что счастлива с Русланом. Несмотря на это, молодые люди вынуждены временно расстаться.

В личном блоге модель заявила, что улетела одна в Дубай. Как выяснилось, Виктория устала от столичных холодов и пасмурной погоды. «Мне нужно солнце. Поняла, что я сильно отвыкла, когда всегда темно. Мне реально тяжело», — высказалась Боня.

Модель уточнила, что не собирается зимовать в ОАЭ. По словам Виктории, «ей нужно увидеть голубое небо», и она сразу же вернется в Москву.

Ранее мы писали о том, что мама модели Виктории Бони перенесет пластику лица в Дубае за 9 миллионов рублей. Подробности смотрите в этой статье.