Юмористка Екатерина Варнава отчаялась устроить личную жизнь после развода. Знаменитость намекнула на свое одиночество в соцсети.

В 2022 году Екатерина объявила о разводе с Александром Молочниковым. Юмористка не стала называть причины произошедшего, но, поговаривают, режиссера поймали на измене. Варнава не отрицает, что тяжело пережила разрыв. Спустя 2 года Екатерина так и не смогла обрести счастье, и, видимо, уже отчаялась.

В личном блоге она опубликовала кадр с питомцем, который двусмысленно подписала: «Он единственный, кто пережил всех ухажеров и терпит твой интересный характер».

Ранее 39-летняя экстремально худая актриса Екатерина Варнава снялась в меховых туфлях. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Екатерина Климова вышла в свет в одиночестве после заявления о крахе личной жизни.