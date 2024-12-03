Екатерина Климова вышла в свет в одиночестве после заявления о крахе личной жизни

Актриса Екатерина Климова появилась на публике после заявления о разочаровании в личной жизни. Артистка в одиночестве посетила благотворительный вечер ACTION! в платье с открытыми плечами. Знаменитость поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.

1 декабря в ресторане «Подмоскоvные Veчера» состоялся 14-й благотворительный вечер ACTION!, посвященный кинематографу и сбору средств в пользу различных организаций. В этом году в мероприятии впервые приняла участие Екатерина Климова. 46-летняя актриса выбрала образ в стиле total black: она надела черное платье в пол с открытыми плечами от Валентина Юдашкина, подчеркивающее стройную фигуру. Артистка дополнила образ украшениями, клатчем и черными босоножками на каблуках.

«Самые актуальные российские кинематографисты снимают короткометражные фильмы на свободную тему. <…> Гости получают права на фильмы в обмен на пожертвования, а подопечные благотворительных фондов получают помощь. Круговорот добра и творчества, который не должен прерываться», — отметила Екатерина Климова.

Недавно актриса заявила о разочаровании в личной жизни после трех неудавшихся браков. Екатерина Климова надеется, что ее дети не повторят ее неудачный опыт и смогут «создать свои идеальные семьи — нормальные, крепкие, здоровые».

Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у актрисы есть 22-летняя дочь Елизавета. Пара развелась в 2004 году и тогда же артистка вышла замуж во второй раз за коллегу Игоря Петренко. У пары двое сыновей — 18-летний Матвей и 16-летний Корней. В 2014 году знаменитости развелись, а через год Екатерина Климова вступила в брак с актером Гелой Месхи и развелась с ним в 2019 году. У экс-супругов есть 9-летняя дочь Белла.

Ранее мы писали о том, что сваха Анна Осипова раскрыла, почему браки Екатерины Климовой распадаются один за другим.