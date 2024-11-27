39-летняя экстремально худая актриса Екатерина Варнава снялась в меховых туфлях

Экстремально худая актриса Екатерина Варнава снялась в меховых туфлях и поразила поклонников фигурой. 39-летняя звезда вышла в свет в необычной обуви, которая подчеркнула ее тонкие ноги.

В последнее время пользователи Сети все чаще обращают внимание на тело знаменитости. Многие пишут Екатерине о том, что она довела себя до истощения, а ее худоба смотрится болезненно. Варнава не комментирует слухи о заболевании, а для мероприятий выбирает максимально открытые наряды.

На днях она посетила очередной светский вечер. Звезда примерила черное-белое платье с кружевным воротником, взяла блестящую сумку, а в качестве обуви выбрала меховые туфли в красном оттенке.

Подписчики оценили обувь и назвали их «подкрадули мечты». А некоторые снова обратили внимание на фигуру артистки. Они подозревают, что Екатерина может использовать специальные препараты для лечения диабета, чтобы скинуть вес.

«Милые прекрасные люди (ну, или те, кто пытается за них сойти), меньше яда и токсичных элементов... Это все портит экологию», — отвечает хейтерам звезда.

Ранее мы писали о том, что актриса Равшана Куркова сняла маленькую дочь в машине и назвала ее «маминой булочкой». Поклонники восхитились заразительной улыбкой малышки.