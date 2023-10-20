Юмориста Петросяна пытались «развести» мошенники

Юморист Евгений Петросян чуть не стал жертвой мошенников. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на личный микроблог знаменитости.

Петросян признался, что ему недавно позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил об ошибке договора, якобы заключенного хозяином номера.

Комик сразу понял, что это мошенник и попросил закончить разговор.

«Но-но-но, попрошу вежливо разговаривать с сотрудником банка», — сказал ему мошенник на другом конце провода.

Юморист сразу же указал звонящему на «не московскую» речь. В свою очередь мошенник сказал, что звонит ему «из ПИДмосковья». После этого Петросян положил трубку.

Напомним, ранее новая жена юмориста Татьяна Брухунова раскрыла интимные подробности жизни с Петросяном.

У супругов есть трехлетний сын Ваган. Пара прикладывает много сил к его воспитанию и развитию, но в детский сад его в ближайшее время отдавать не планируют.