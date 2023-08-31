«Обостренные личные границы»: жена Петросяна рассказала о характере их сына

Жена Евгения Петросяна рассказала, что у их сына обостренные личные границы, об этом сообщает kp.ru.

Сейчас супруга юмориста отдыхает вместе с сыном в Сочи — она активно делится фотографиями с Ваганом и рассказывает подписчикам о его непростом характере. По словам Татьяны Брухуновой, у ее ребенка «офигенное чувство юмора».

На одном из снимков Брухунова тянется к малышу, чтобы его поцеловать. Подписчики умилились фотографией, а мама Вагана рассказала, что ребенок далеко не всегда дает ей обнять себя, не то что поцеловать.

«Ваган не контактный ребенок с обостренными личными границами. Его невозможно поцеловать без разрешения даже мне», — призналась жена юмориста.

При этом, Брухунова отметила, что мальчик «очень общительный» и «не отпрыгивает от сверстников».

Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян поженились в 2019 году. Через год, в 2020-м, у супругов родился сын Ваган. Мальчика назвали в честь отца Евгения Петросяна — Вагана Межлумовича (Мироновича) Петросянца.

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