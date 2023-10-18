«Свои хотелки»: Брухунова раскрыла интимные подробности жизни с Петросяном

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна призналась, что осенью любит согреваться в объятиях мужа. 34-летняя Татьяна Брухунова уже четыре года счастлива в браке со знаменитостью. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги чувствуют себя гармонично и проводят много времени вместе. Поклонники часто задают девушке вопросы о браке. Некоторые сомневаются в искренности Татьяны, но она не обращает внимание на хейтеров. Избранница юмориста часто общается с подписчиками в соцсетях.

Недавно у нее спросили, чем она любит согреваться осенью. Брухунова дала очень романтичный ответ.

«Объятиями мужа», – написала девушка.

Других интересовал вопрос, как звезда отпускает супругу одну в различные поездки и путешествия. Но Татьяна объяснила, что ей не нравится слово «отпускает», которое напоминает домострой.

«Мы же взрослые люди. Каждый из нас планирует свои хотелки с учетом внутрисемейного графика. Так всем комфортно», – высказалась Брухунова.

Ранее мы писали о том, как молодая избранница Евгения Петросяна сравнила себя с принцессой Дианой.