«Свои хотелки»: Брухунова раскрыла интимные подробности жизни с Петросяном
Молодая жена Петросяна призналась, что осенью согревается в объятиях мужа.
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Молодая жена юмориста Евгения Петросяна призналась, что осенью любит согреваться в объятиях мужа. 34-летняя Татьяна Брухунова уже четыре года счастлива в браке со знаменитостью. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги чувствуют себя гармонично и проводят много времени вместе. Поклонники часто задают девушке вопросы о браке. Некоторые сомневаются в искренности Татьяны, но она не обращает внимание на хейтеров. Избранница юмориста часто общается с подписчиками в соцсетях.
Недавно у нее спросили, чем она любит согреваться осенью. Брухунова дала очень романтичный ответ.
«Объятиями мужа», – написала девушка.
Других интересовал вопрос, как звезда отпускает супругу одну в различные поездки и путешествия. Но Татьяна объяснила, что ей не нравится слово «отпускает», которое напоминает домострой.
«Мы же взрослые люди. Каждый из нас планирует свои хотелки с учетом внутрисемейного графика. Так всем комфортно», – высказалась Брухунова.
Ранее мы писали о том, как молодая избранница Евгения Петросяна сравнила себя с принцессой Дианой.