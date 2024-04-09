Юморист Слава Комиссаренко рассказал, что не был на свидании после развода. Артист поделился откровением на своем YouTube-канале.

Юморист расстался с женой через неделю после свадьбы. Как выяснилось, избранница Славы утаила от него детали из прошлой жизни. После разрыва с женой он отправился в зарубежный тур. Недавнее выступление комика состоялось в Чехии. Во время концерта Слава рассказал, как живет после громкого развода.

Как выяснилось, Слава обосновался в Праге в районе Винограды. По словам знаменитости, он решил заняться здоровьем и ходит на лечение в клинику.

Поклонницы поинтересовались, ходит ли юморист на свидания. По словам Славы, он живет один и не встречается с девушками.

«Нет, еще ни разу. Надо? Сходим», — заявил Слава.

Он с юмором добавил, что почувствовал себя участником шоу «Холостяк».

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