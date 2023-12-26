«Огромный русский Борис»: комик Комиссаренко рассказал, как на него реагируют американцы
Комик Комиссаренко рассказал, что американцы принимают его за жестокого человека.
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Комик Слава Комиссаренко в прошлом году уехал из России и начал жить в США. В своем последнем видео на YouTube-канале он признался, что американцы принимают его за жестокого человека.
В Америке на белорусского стендап комика реагировали специфично. Слава выступал там на английском языке. Он признается, что привык выглядеть как милый парень, когда говорит на русском.
«А для них (американцев — прим. «Страсти») я выгляжу по-другому, для них я выгляжу как огромный русский Борис», — сказал Комиссаренко.
Комик добавил в шутку, что американцы принимают его за «приехавшего крушить всех кулаками» сына актера, звезды боевиков Дольфа Лундгрена.
В апреле Комиссаренко получил визу в США на два года. Артист рассказывал, что эта страна стала единственной, куда его вообще пускают. Оформить документы в Польше, Испании и Германии ему не удалось.
Ранее мы писали, что бывшая жена-вебкамщица комика Славы Комиссаренко встретила Рождество в одиночестве.