«Будет другой формат»: объявлено о возвращении Ивана Урганта на ТВ

Телекритик Александр Горбунов заявил, что Ивана Урганта могут вернуть на ТВ к началу нового сезона. Об этом сообщает NEWS.ru.

Телекритик считает, что Ургант может вернуться на ТВ уже этой осенью. По его мнению, возвращение Ивана станет «неплохим информационным поводом».

«Это будет неплохой информационный повод, который привлечет внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», — заявил Александр.

На данный момент студия, в которой снимали «Вечернего Урганта», разобрана. В ней разместили шоу Дмитрия Хрусталева. Однако, по словам Горбунова, для Ивана быстро соберут новую студию — это нормальный процесс для телевидения.

«Может быть, это будет другой формат, не ежедневной, а еженедельной передачи. Так возвращали ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску», — пояснил телекритик.

Ранее был раскрыт райдер Ивана Урганта. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось, что активист Виталий Бородин попросил запретить фильм «Во сне ты горько плакал» с Ургантом.