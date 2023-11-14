Юморист Максим Галкин* трогательно обратился к повзрослевшей дочери от Пугачевой

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) трогательно обратился к повзрослевшей дочери от Аллы Пугачевой. Об этом сообщает издание The Voice.

После отъезда из страны юморист вместе с семьей проживал в Израиле. Однако из-за вооруженного конфликта им пришлось переехать на Кипр. После смены локации артист впервые показал фото повзрослевшей дочери.

На снимке 10-летняя и улыбающаяся Лиза запечатлена в белой рубашке и джинсах. На заднем плане фото заметен минималистичный дизайн интерьера. Существует вероятность, что из-за внезапного переезда пара не успела обустроить помещение.

В личном блоге Максим трогательно обратился к наследнице, лаконично подписав фото смайликом в виде сердечка.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева и ее супруг могут эмигрировать в США. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 39-летняя актриса Юлия Пересильд страстно обнимала Михаила Тройника на премии.

*признан иноагентом на территории РФ