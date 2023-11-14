Алла Пугачева и Максим Галкин* могут эмигрировать в США

Певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) могут вновь сменить место жительства, считает общественник Роман Худяков. В 2022 году пара уехала из России в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта перебралась на Кипр.

«На Кипре скоро может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт», - предположил Худяков в беседе с Kp.ru и рекомендовал Пугачевой и Галкину* срочно бежать оттуда.

По мнению общественника, если ситуация на острове действительно накалится, артисты улетят в США, где их уже ждут старшая дочь певицы Кристина Орбакайте с семьей и внук Никита Пресняков. Кроме того, Галкин* уже якобы связался с риелторами для подбора подходящих апартаментов.

«Вероятнее всего, семейство объединится в США, но Галкин* с Пугачевой будут жить в Лос-Анджелесе», - выразил уверенность Худяков.

Ранее мы писали, что актриса Яна Поплавская прокомментировала обращение к народу 74-летней Аллы Пугачевой, в ходе которого она заявила, что пожертвовала здоровьем и личной жизнью ради своих зрителей. Звезда фильма «Про Красную шапочку» назвала ложью откровения примадонны российской эстрады.

*(Признан иноагентом на территории РФ)