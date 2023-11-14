39-летняя актриса Юлия Пересильд страстно обнимала Михаила Тройника на премии. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премия журнала The Voice, подводящая итоги года. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Пересильд. Юлия вышла в свет не одна, а в компании возлюбленного. Звезда «Вызова» и Михаил Тройник появились в образах total black.

Юлия надела платье-жакет, черные колготки и высокие сапоги. Также она уложила крупные локоны и собрала часть волос на затылке. Михаил отдал предпочтение классическому костюму и лаковым туфлям.

По информации источника, Юлия не скрывала чувств к избраннику. Актеры устроили страстную фотосессию за кулисами, обменивались взглядами и обнимались.

Пересильд получила награду в номинации «Лучшая актриса года». Артистка отметила, что заветная статуэтка ее воодушевила.

«Может, сейчас в этом мировом апокалипсисе моя профессия не имеет никакого смысла и больше не нужна. Премия, признание, любовь зрителей — то, что мотивирует заниматься этим», — резюмировала знаменитость.

Ранее мы писали о том, что 39-летняя актриса Юлия Пересильд вышла в свет с женатым Евгением Цыгановым. Подробности смотрите в этой статье.