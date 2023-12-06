Юморист Максим Галкин* рассказал, как просил милостыню возле магазина в Европе

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, как просил милостыню возле магазина в Европе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Юморист уже больше года не проживает на территории РФ. Поговаривали, из-за провокационного поведения артист испытывает финансовые трудности. Во время недавнего выступления в Женеве он подтвердил подобные сообщения.

Супруг Аллы Пугачевой с досадой вспомнил «жирные времена», когда он ездил в личном вагоне поезда в Ригу. По словам юмориста, теперь он лишен такой возможности. Кроме того, артист рассказал, как просил милостыню возле магазина в Европе. Как выяснилось, ситуация произошла из-за проблем с банковскими картами.

«Конечно, жизнь изменилась», — с грустью признал муж Пугачевой.

Ранее мы писали о том, что Алле Пугачевой, испытывающей проблемы с ногами, стало плохо во время шопинга. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что актриса Агата Муцениеце вышла в свет с известным ресторатором в платье невесты.

*признан иноагентом на территории РФ