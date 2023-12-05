«Выглядела, мягко говоря, неважно»: Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре

Певица Алла Пугачева после переезда из Тель-Авива обосновалась на Кипре. Не так давно звезду заметили в одном из местных магазинов, при этом внешний вид исполнительницы удивил очевидцев. Примадонна выглядела неважно и жаловалась во время шопинга на здоровье, передает mk.ru.

Посетитель мультибрендового бутика, куда зашла знаменитость, рассказал в беседе с журналистами об увиденном. По словам мужчины, Пугачева перемещается в сопровождении водителя и помощницы. Когда певица вошла в магазин, то стало понятно, что ей нездоровится. Звезда даже не скрывала это, заявил очевидец.

«Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — рассказал мужчина.

При этом проблемы со здоровьем не мешают исполнительнице активно тратить деньги на одежду. Только в том магазине, по словам посетителя бутика, она оставила 5 тысяч евро.

Ранее Эдгард Запашный призвал не допустить приезд Аллы Пугачевой с концертом в РФ. По его словам, артистка предала страну.