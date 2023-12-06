Актриса Агата Муцениеце вышла в свет с известным ресторатором в платье невесты. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В Москве состоялся светский ужин, который посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стала исключением и Агата Муцениеце. Примечательно, что звезда «Закрытой школы» провела вечер не одна, а в компании влиятельного мужчины. Ее спутником оказался ресторатор Владимир Перельман. Отмечается, что бизнесмен не сводил глаз с актрисы и охотно с ней позировал. На данный момент нет информации о том, что связывает знаменитостей.

Для выхода в свет Агата выбрала обтягивающее белое платье, которое многие сравнили с нарядом невесты. Артистка дополнила образ пышным бантом на шее и черной сумкой.

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