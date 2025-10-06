Юморист Максим Галкин* продал редкий Bentley Arnage, которым владел более 20 лет

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) продал редкий автомобиль Bentley Arnage, которым владел более 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1998 по 2005 годы было выпущено около 4 тысяч Bentley Arnage с двумя вариантами двигателей, 200 из них выполнены в особом исполнении. Одним из авто владел Галкин*.

Как утверждает источник, в марте 2025 года машина была выставлена на продажу. В то же время у нее сменился собственник и госномер.

Отмечается, что стоимость Bentley варьируется от 2,3 до 4,5 млн рублей. На данный момент в России продается четыре таких машины.

Ранее мы писали, что Максим Галкин* может лишиться права на товарный знак со своим именем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* не носит обручальное кольцо из-за отека.

*признан иноагентом на территории РФ