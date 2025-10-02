У Максима Галкина* могут отобрать права на имя в России

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) может лишиться права на товарный знак со своим именем. Об этом сообщает RT.

Еще в 2023 году юморист Максим Галкин* ликвидировал свое ИП в России. Однако за ним остался одноименный товарный знак, который продолжает действовать и сегодня. Журналисты узнали, что накануне в Роспатент поступило заявление с требованием ликвидировать товарный знак.

В случае, если ведомство примет положительное решение, Галкин* лишится исключительных прав на собственное имя. А позже бренд сможет зарегистрировать любой другой предприниматель.

Выяснилось, что автором заявления стал президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов.

«Зачем нужен этот товарный знак, если им всё равно уже некому пользоваться? То, что умерло, должно уйти, освободить место. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало», — объяснил он.

