Не стал отрицать: муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* снял обручальное кольцо и подогрел слухи о разводе

Молодой муж Аллы Пугачевой подтвердил, что снял обручальное кольцо. В личном блоге Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отреагировал на слухи о разводе с певицей и объяснил, почему больше не носит украшение.

Недавно Максим Галкин* подогрел слухи о проблемах в браке с Аллой Пугачевой, которая старше него на 27 лет. Юморист отправился на гастроли без обручального кольца, что заставило подписчиков думать о грядущем разводе пары. Шоумен вышел на связь в личном блоге и раскрыл: он снял украшение еще в августе после аварии во время велопрогулки в Латвии. По словам артиста, он несколько недель лечил руку, но отек до сих пор не спал до конца.

«После аварии все еще не сходит отек — пока не получается (носить кольцо)», — заявил Максим Галкин*.

Напомним, недавно Алла Пугачева дала первое интервью после трех лет молчания и жизни в эмиграции. В беседе с Екатериной Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) певица также откровенно рассказала об отношениях с супругом и призналась, что рядом с ним она по-настоящему счастлива.

«Макс* делает мою жизнь веселой: то подарит что-нибудь, то что-то расскажет, покажет. Заботится обо мне. Я чувствую, что для меня живут — вот, пожалуй, первый раз в жизни», — поделилась Алла Пугачева.

*признаны иноагентами на территории РФ