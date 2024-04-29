«Творческого не надо точно»: вдова Михаила Круга ищет нового мужа

48-летняя вдова Михаила Круга Ирина сообщила, что готова к новым отношениям. Певица рассказала о личной жизни изданию PROZVEZD.

В 2002 году стало известно о смерти Михаила Круга: злоумышленники ворвались в дом и застрелили его. После трагедии прошло уже 22 года, однако сердце Ирины до сих пор свободно. В беседе с журналистами вдова Михаила призналась, что готова к новым отношениям и ищет себе мужа.

«Мы ищем папу с дочкой. Папа — для мамы, дочка — для сына. Пока не можем найти. Творческого не надо точно. И спортивного мне не нужно. Главное, чтобы сердце екнуло, но пока этого нет», — высказалась Ирина.

Певица считает, что известность мешает ей в поисках возлюбленного.

Также Круг добавила, что, в отличие от многих звезд, ведет уединенный образ жизни. Она не пьет, не курит и избегает шумных мероприятий.

Ранее концертный директор Ольга Оркина заявила, что Круг увеличила гонорар из-за успеха сына. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось, что певица Алла Пугачева уехала из Израиля и появилась на улицах Кипра в пижаме.