Юморист Гарик Мартиросян вышел в свет с непубличной женой Жанной Левиной. Об этом сообщает портал Woman.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Конец славы». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Павла Прилучного с супругой, Наталью Бардо, Павла Деревянко, Алексея Чадова. Не стал исключением и Гарик Мартиросян. Примечательно, что юморист вышел в свет не один, а вместе с женой. Пара ведет уединенный образ жизни и редко посещает мероприятия, однако ради новинки кино она решила сделать исключение.

Для выхода в свет супруги выбрали парный образ, отдав предпочтение черному цвету. Гарик надел темную рубашку, свободные брюки, кроссовки и кепку. Его избранница появилась в более элегантном наряде. Она надела черную рубашку, пиджак, синие джинсы и сапоги на платформе.

Ранее сообщалось о том, что 49-летний актер Александр Ревва вышел в свет с женой ради премьеры фильма. Подробности смотрите в этой статье.

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