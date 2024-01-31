49-летний актер Александр Ревва вышел в свет с женой ради премьеры фильма

49-летний певец и актер Александр Ревва вышел в свет с женой ради премьеры фильма. Об этом сообщает издание StarHit.

В Москве состоялась премьера фильма «Конец славы». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Павла Деревянко, Павла Прилучного, Максима Лагашкина, Екатерину Климову. Не стал исключением и Александр Ревва. Примечательно, что артист вышел в свет не один, а вместе с супругой.

Александр является редким гостем светских мероприятий и ведет уединенный образ жизни. Вот почему ни он, ни его супруга не вышли на красную дорожку: пара сразу прошла в зал для просмотра фильма, минуя журналистов. В конце мероприятия Александр и его жена спешно покинули кинотеатр. Сотрудники СМИ вновь попытались с ними пообщаться, однако избранница Реввы резко пресекла их намерения.

Для выхода в свет супруги выбрали парный образ, отдав предпочтение черному цвету и коже. Александр надел черную кожаную рубашку, джинсы, ботинки и очки. А его супруга — черный комбинезон, поверх которого она накинула короткую кожаную куртку. Ее образ дополнили сапоги и элегантный клатч.

Ранее мы писали о том, что гонорары Александра Реввы за последние полтора года упали в два раза. Подробности смотрите в этой статье.