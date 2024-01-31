Незрячая девочка из Барнаула записала трек с Димой Биланом и снялась в клипе. Об этом сообщает группа «Михутка — символ добра в Алтайском крае».

11-летняя Велимира Шадрина стала победительницей конкурса «Особенный вокал. Дети». В качестве приза ей досталась поездка в Москву и возможность записать песню с Димой Биланом. Девочка впервые приехала в столицу и исполнила свою давнюю мечту.

В беседе с порталом Ngs.ru преподавательница Велимиры поделилась подробностями произошедшего. Как выяснилось, девочка не видит с рождения, и данный проект был создан для детей с особенностями.

Совсем скоро в Сети появятся песня и клип. Создатели проекта выразили надежду на то, что они подарят вдохновение всем детям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось о том, что Дима Билан появился в шоу «Конфетка» после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Подробности смотрите в этой статье.

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