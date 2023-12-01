Юморист Гарик Харламов признался, что был готов к конфликту с Гузеевой на съемках

Юморист Гарик Харламов признался, что был готов к конфликту с Ларисой Гузеевой на съемках. Об этом сообщает издание StarHit.

В недавнем прошлом между Харламовым и Гузеевой был конфликт. Дело в том, что актриса публично отчитала юмориста за его шутки над шоу «Давай поженимся!». Во время съемок фильма «Теща» знаменитости смогли наладить отношения. Однако, по словам Гарика, он готовился к худшему.

Юморист сообщил, что на съемочной площадке была теплая атмосфера, несмотря на то, что у них с Гузеевой возникали разногласия. Гарик отметил, что актриса — очень пунктуальный человек, а он не может «этим похвастаться», поэтому нередко задерживался. По словам юмориста, коллега «не воспринимала в штыки» его опоздания.

«Честно говоря, думал, будет хуже. Был готов даже к некоему конфликту. Мне казалось, что все будет гораздо тяжелее, но к концу работы мы даже подружились», — рассказал артист.

Несмотря на примирение, Гарик заявил, что продолжит шутить над передачей Гузеевой. Харламов считает, что в его юморе нет ничего «обидного и оскорбительного».

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