«В кадре не видно»: Харламов рассказал о неудачной роли в кино

Известный актер и шоумен Гарик Харламов высказался на тему неудачного опыта в кино. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам артиста, в 2017 году он принял участие в фильме «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко. Харламов уточнил, что в киноленте его голосом говорит Колобок, однако на самом деле он занимался не только озвучкой персонажа.

«Я же его играл, у него моя мимика, мне лицо облепили всякими штуками и снимали все выражения и гримасы, которые на нем появлялись. Более того, мы ездили на острова в Карелии, я там ползал в грязи рядом с другими актерами, притом, что моего тела, естественно, в кадре не видно», - рассказал актер.

Звезда Comedy Club отметил, что, несмотря на кропотливую работу на съемках, в титрах «Последнего богатыря» он указан лишь как актер дубляжа. Артист признался, что этот факт обижает его.

При этом Харламов добавил, что по-прежнему рассматривает новые роли в сказочных фильмах. Так, он выразил желание появиться на киноэкранах в образе Кощея, однако подобных предложений ему пока не поступало.

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