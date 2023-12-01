Актер Геннадий Хазанов угодил в скандал из-за певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает издание «Абзац».

В холле Московского Театра Эстрады повесили портрет Аллы Пугачевой. Ситуация вызвала общественный резонанс. Дело в том, что исполнительница хита «Арлекино» уже больше года не проживает в РФ. Кроме того, певица со скандалом покинула страну, гневно обратившись к россиянам. Несмотря на недовольство публики, руководство театра отказывается снимать портрет артистки. В пресс-службе заявили, что на стенах заведения висят все народные артисты СССР.

Хазанов уже много лет является художественным руководителем театра. Журналисты попытались взять комментарий артиста, однако он в грубой форме отказался от диалога.

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