Юморист Гарик Харламов потерял миллионы на ресторанном бизнесе

Ресторанный бизнес принес шоумену Гарику Харламову миллионные убытки. Согласно данным Telegram-канала «Звездач», юморист является учредителем компании ООО «Невские Мелодии», основным видом деятельности которой указаны услуги по доставке продуктов питания.

Несмотря на выручку в размере 29 миллионов рублей, организация получила по итогам 2022 года 3,2 миллиона рублей убытка.

В июле компания Харламова «Хот Дог Бульдог», которая владеет точками общественного питания по России, проиграла суд пекарне ООО «ХЛЕБ НА РАДОСТЬ». Истец поставил булочки в кафе знаменитости, однако получил только часть оплаты в размере 310 тысяч рублей. Оставшуюся сумму взыскали через суд. Кроме того, Харламова обязали выплатить неустойку.

Мы также сообщали, что заведение, в котором продаются авторские хот-доги от артиста, получило иск от подрядчика ООО «Лидер» из-за задолженности в размере 322 тысячи рублей.