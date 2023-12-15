На ресторан юмориста Гарика Харламова подали в суд

На ресторан юмориста и актера Гарика Харламова подал в суд подрядчик. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Заведение, в котором продаются авторские хот-доги от артиста, получил иск от подрядчика ООО «Лидер». Подрядчик намерен взыскать с ресторана задолженность в размере 322 тысяч рублей, неустойку в 17 тысяч рублей и расходы по оплате услуг представителя в 30 тысяч рублей.

Примечательно, что до этого на заведение Харламова уже подавали в суд подрядчики, которые отвечали за выпечку булок и требовали 1,4 млн рублей. Арбитражный суд взыскал с ресторана юмориста 736 тысяч рублей, неустойку в размере 301 тысячи рублей и расходы по оплате пошлины в размере 27 тысяч рублей.

Ранее Гарик Харламов поставил точку в слухах о возможном конфликте с актером Михаилом Галустяном. Артист признался, что всегда готов к общению с коллегой, однако из-за тяжелого графика не может найти время на это.

Также Харламов заявил, что был готов к конфликту с Ларисой Гузеевой на съемках.