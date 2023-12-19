С закусочной Гарика Харламова взыскали почти 800 тысяч рублей в пользу пекарни. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог», которая владеет точками общественного питания по России, проиграла суд пекарне ООО «ХЛЕБ НА РАДОСТЬ». Уточняется, что истец осуществил поставку булочек в кафе Харламова, однако получил только часть оплаты в размере 310 тысяч рублей.

После этого представители пекарни обратились в суд с просьбой взыскать оставшуюся сумму с компании Харламова, а также возместить неустойку. Отмечается, что дело рассматривалось с 16 августа 2023 года.

В итоге суд встал на сторону пекарни и присудил выплатить компании 736 тысяч рублей, вместо запрашиваемых 1,2 млн рублей. Кроме этого, Харламов будет обязан заплатить госпошлину в размере 27 тысяч рублей и дополнительную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки с момента вынесения решения до момента полной оплаты.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева намекнула, что видела Гарика Харламова голым.