Юморист Гарик Харламов организовал вечеринку в честь жены Катерины Ковальчук. Артист опубликовал кадры с торжества в соцсети.

Катерина Ковальчук отметила 32-летие, и в честь этого события супруг устроил ей праздник. Помимо этого, Гарик подарил жене букет роз и публично поздравил в соцсети «для галочки».

«Пусть исполнятся все ваши мечты, будьте здоровы вы, и пусть будут здоровы все ваши родные и близкие! Я вас очень люблю. А в силу того, что вы моя жена, я уже давно вас поздравил, и мы едем отмечать, а тут пишу, так сказать, для «галочки»», — высказался юморист.

Также Ковальчук поздравила теща, с которой ей удалось наладить дружеские отношения. Мама Гарика была у актрисы на девичнике и называет ее «любимой девочкой».

«Пусть исполнятся все твои мечты, моя любимая девочка», — написала мама Харламова.

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