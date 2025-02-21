Премьер Большого театра Денис Родькин сделал предложение Элеоноре Севенард

Премьер Большого театра Денис Родькин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Элеоноре Севенард. Артисты балета встречаются с 2018 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Источник выяснил, что Родькин после нескольких лет отношений созрел для брака. Он решил жениться на балерине Севенард. Детали помолвки пока не раскрываются.

Отметим, что Денис в одном из интервью заявлял — он невлюбчивый человек. Для него всегда было важно встретить ту единственную, с которой он будет строить семью. До Элеоноры он встречался с танцовщицей Большого театра Оксаной Шаровой, но роман долго не продлился. После расставания балерина вышла замуж за ученика Николая Цискаридзе.

Севенард рассказывала — они с Родькиным могли встретиться еще в 2016 году, когда ей было только 17 лет. Тогда ее подруги увидели Дениса и позвали взять автограф, но Элеонора отказалась. И познакомиться они смогли только уже спустя год в Санкт-Петербурге на выпускном вечере курса балерины. После этого они недолго общались, а затем начали отношения.

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