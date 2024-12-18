«Хотели давно»: поглаживающая живот Катерина Ковальчук и Гарик Харламов планируют стать родителями

Юморист Гарик Харламов и его жена Екатерина Ковальчук планируют стать родителями в следующем году. Прибегать к помощи клиник и новомодных процедур семья не планирует.

«По поводу расширения семьи – это задача на следующий год. Хотели давно уже», - сказал Харламов. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Пара отмечает, что все случится, «если Бог даст». Ковальчук тем временем поглаживала живот.

Здоровье супругов позволяет завести совместного ребенка естественным способом. Харламов говорит, что «пока сами».

Отметим, что у Катерины нет детей. Гарик воспитывает дочь от актрисы Кристины Асмус.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк беременна.