Опубликовано 18 декабря 2024, 15:401 мин.
«Хотели давно»: поглаживающая живот Катерина Ковальчук и Гарик Харламов планируют стать родителями
Гарик Харламов и Ковальчук заявили о планах стать родителями в следующем году.
© Starface.ru
Юморист Гарик Харламов и его жена Екатерина Ковальчук планируют стать родителями в следующем году. Прибегать к помощи клиник и новомодных процедур семья не планирует.
«По поводу расширения семьи – это задача на следующий год. Хотели давно уже», - сказал Харламов. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».
Пара отмечает, что все случится, «если Бог даст». Ковальчук тем временем поглаживала живот.
Здоровье супругов позволяет завести совместного ребенка естественным способом. Харламов говорит, что «пока сами».
Отметим, что у Катерины нет детей. Гарик воспитывает дочь от актрисы Кристины Асмус.
Ранее сообщалось, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк беременна.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева