Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли свадьбу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Два месяца назад пара тайно расписалась, а 7 августа устроила пышную свадьбу. Торжество прошло в Москве в Agalarov Estate. Мероприятие посетили не только родные и друзья супругов, но и звезды шоу-бизнеса. В числе приглашенных гостей оказались Денис Дорохов, Сергей Бурунов, Азамат Мусагалиев. Также на свадьбе был Сосо Павлиашвили, который весь вечер пел для гостей праздника.

Напомним, что для Ковальчук брак с Харламовым стал первым. Для свадьбы она выбрала классическое белое платье и надела длинную фату.

На данный момент ни актриса, ни юморист не комментировали свою свадьбу.

Ранее Гарик Харламов заявил, что женился на Ковальчук из-за нежелания ходить «бобылем». Подробности читайте в этой новости.

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